Mann fällt zehn Meter in die Tiefe und verletzt sich lebensbedrohlich

Erfurt. In Erfurt ist es zu einem schweren Arbeitsunfall gekommen. Ein Mann ist lebensbedrohlich verletzt worden.

Ein 28-jähriger Bauarbeiter ist am Dienstag auf einer Baustelle in Erfurt in die Tiefe gestürzt und lebensbedrohlich verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, war der Mann aus zehn Metern Höhe vom Dach eines Rohbaus in Stotternheim gefallen.

Mit einem Krankenwagen wurde der Mann umgehend ins Krankenhaus gebracht. Sein Zustand sei kritisch, so die Polizei.

Die Abteilung Arbeitsschutz vom Thüringer Landesamt für Verbraucherschutz wurde hinzugezogen, um den genauen Umständen des Unfalls auf den Grund zu gehen.

