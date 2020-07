Der ehrliche Finder übergab das Geld an die Polizei, die nun nach dem Besitzer sucht (Symbolbild).

Erfurt. Ein 35-Jähriger hat am Dienstag über 10.000 Euro in Erfurt gefunden. Nun wird nach dem rechtmäßigen Eigentümer gesucht.

Mann findet 10.000 Euro in Erfurt

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mann findet 10.000 Euro in Erfurt

Den Fund seines Lebens hat am Dienstag ein in 35-jähriger Mann am Erfurter Wiesenhügel gemacht. Laut Angaben der Polizei fand er einen Beutel mit über 10.000 Euro. Der ehrliche Finder übergab das Geld der Polizei.

Polizei sucht Eigentümer

Diese sucht nun nach dem Besitzer. Aktuell befindet sich das Geld bei der Polizeiinspektion. Wenn sich der rechtmäßige Eigentümer nicht meldet, wird das Geld im Fundbüro abgegeben.

Weitere Blaulichtmeldungen