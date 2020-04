Mann gerät unter Lkw - Tödlicher Arbeitsunfall in Erfurt

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mann gerät unter Lkw - Tödlicher Arbeitsunfall in Erfurt

Donnerstagvormittag kam es im Erfurter Ortsteil Windischholzhausen zu einem tödlichen Arbeitsunfall. Ein 49-Jähriger hatte einen Lkw an einer Baustelle im Rotkäppchenweg abgestellt, vermutlich aber vergessen, das Fahrzeug gegen das Wegrollen zu sichern, heißt es in der Polizeimeldung.

Als der Lkw sich an dem abschüssigen Gelände in Bewegung setzte, versuchte der 49-Jährige ihn zu stoppen, geriet dabei aber unter das Fahrzeug und wurde überrollt. Er verstarb noch an der Unfallstelle.

Zeugen, die den tragischen Unfall miterlebt haben, erlitten einen Schock und mussten ins Krankenhaus gebracht werden, heißt es in der Meldung weiter.

Ein Gutachter, das Amt für Arbeitsschutz und die Erfurter Kriminalpolizei haben die Ermittlungen zum Vorfall aufgenommen.

Ein tödlicher Arbeitsunfall ereignete sich am Morgen des 23. April in Windischholzhausen. Foto: MARCUS SCHEIDEL

Zoll beschlagnahmt über 1000 Liter Bier und zwölf Kilogramm Kaffee

Mit 156 Sachen auf der B4 durch Erfurt