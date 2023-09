Mann in acht Metern Höhe an Steilwand: Kletteraktion löst Polizeieinsatz am Erfurter Petersberg aus

Erfurt Zu einem außergewöhnlichen Einsatz wurde die Polizei am späten Samstagabend auf den Erfurter Petersberg gerufen.

Ein "betrunkener Akrobat" hat die Polizei in Erfurt auf den Plan gerufen. Gegen 23.30 Uhr hatten Passanten den Notruf gewählt, als sie eine männliche Person in über acht Metern Höhe an der Steilwand an der Bastion Kilian erblickten. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann im Begriff, auf die Brücke vor dem Peterstor entlang der beinahe senkrecht abfallenden Wand hinab zu steigen.

Mann wollte Abkürzung nehmen

Als Grund für sein waghalsiges Unterfangen gab der 22-jährige Erfurter an, dass er eine Abkürzung nehmen wolle und erfahrenes Mitglied eines Erfurter Parkour-Clubs sei. Eine Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von über 1,50 Promille. Den jungen Mann erwartet nun eine Strafanzeige wegen Hausfriedensbruch.

