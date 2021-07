Der Mann wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolbild)

Mann in Bad Langensalza beim Verladen von Autos schwer verletzt

Bad Langensalza. In Bad Langensalza wurde ein Mann bei einem bei Arbeitsunfall schwer verletzt.

Bei einem Arbeitsunfall ist ein Mann in Bad Langensalza schwer verletzt worden. Ein Wagen sei unkontrolliert ins Rollen gekommen, als der 69-Jährige am Donnerstagabend gegen 19.30 Uhr Autos mit einer Seilwinde von einem Transporter geladen habe, sagte eine Polizeisprecherin.

Die Seilwinde hatte sich gelöst, so dass ein VW Crafter unkontrollierbar ins Rollen kam und den Mann aus dem Main-Kinzig Kreis in Hessen erfasste. Nach den Angaben vom Freitagmorgen ist der Unfall auf einen Fehler beim Bedienen einer Seilwinde zurückzuführen. Der Mann wurde demnach schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

