Mann in Weimar mit zwei geladenen Waffen unterwegs

Ein seit längerer Zeit im Fokus der Kriminalpolizei Weimar stehender Mann wurde am Dienstag in Weimar festgenommen. Wie die Polizei am Mittwoch informierte, hätten Beamte der Bereitschaftspolizei den Mann zunächst in Weimar West kontrolliert.

Dabei seien bei dem 35-Jährigen, der derzeitig ohne festen Wohnsitz sei, eine große Menge an Betäubungsmitteln (u.a. Crystal und Marihuana) gefunden worden. Außerdem habe der Mann zwei geladene Schreckschusswaffen, diverse Messer und einen Schlagring bei sich gehabt.

Zudem fanden die Polizeibeamten Bargeld in szentypischer Stückelung, was auf den Handel mit Drogen hindeute. Der 35-Jährige aus Weimar, der bereits einschlägig bekannt sei, wurde vorläufig festgenommen und werde am Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt.