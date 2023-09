Mann ist am Sömmerdaer Stadtring mit Schusswaffe unterwegs

Sömmerda. Ein 19-Jähriger löste am Mittwoch einen Polizeieinsatz aus. Er hatte zwei Schusswaffen bei sich.

Ein 19-Jähriger löste am Mittwochnachmittag in Sömmerda einen Polizeieinsatz aus. Ein Zeuge hatte den jungen Mann am Stadtring mit einer Pistole in der Hand gesichtet und den Notruf gewählt. Die Polizei kam unverzüglich zum Einsatz, stellte den 19-Jährigen und nahm ihm zwei Waffen ab. Bei genauer Betrachtung stellten sie sich als ungeladene Softair-Pistolen heraus. Gegen den jungen Mann wird nun wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt.

