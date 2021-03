Mann mit Schwert sorgt für Polizeieinsatz

Neuhaus/am Rennweg Ein mit einem Schwert bewaffneter Mann hat in Lichte für einen Polizeieinsatz gesorgt.

Am Sonntagmittag wurde die Polizei darüber informiert, dass in der Ortschaft Lichte im Landkreis Sonneberg ein Mann mit einem Schwert auf dem Rücken herumläuft. Wie die Polizei am Montag informierte, habe man tatsächlich vor Ort einen 30-jährigen Schwertträger angetroffen.

Da die Beamten der Argumentation bzw. Begründung des Mannes für das Mitführen in der Öffentlichkeit nicht wirklich folgen konnten, wurde das Schwert sichergestellt und eine Anzeige wegen Verstoß gegen das Waffengesetz gefertigt.