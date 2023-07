Mann mit Sturmhaube verletzt 19-Jährigen in Stadtroda

Stadtroda. In einem Ortsteil von Stadtroda ist am Donnerstabend ein 19-Jähriger gleich zweimal von einer unbekannten Person angegriffen worden. Der Täter trug dabei eine Sturmhaube, um seine Identität zu verschleiern.

Gleich zweimal ist ein 19 Jahre alter Mann im Stadtrodaer Ortsteil Dorna angegriffen worden. Wie die Polizei in einer Meldung schreibt, hätten sich wiederholt Personen auf ein Grundstück begeben und seien dabei in dunkler Kleidung und mit Sturmhaube aufgetreten. Ein 19-jähriger Anwohner wollte die fremden Personen am Donnerstagabend zur Rede stellen. Daraus habe sich jedoch eine körperliche Auseinandersetzung entwickelt, bei der der 19-Jährige leicht verletzt wurde.

Der Angreifer sei dann Richtung Quirla geflohen. Etwa drei Stunden habe der Anwohner dann geschaut, ob ein auf dem Grundstück geparktes Auto sicher verschlossen ist. Dabei habe er unvermittelt einen Schlag ins Gesicht abbekommen. Der Täter floh erneut vom Tatort.

Jetzt sucht die Polizei Zeugen. Wer eine passende Person in der Ortslage Dorna gesehen hat, kann sich an die Polizei Saale-Holzland unter 036428 640 oder per E-Mail an pi.saale-holzland@polizei.thueringen.de, unter Nennung des Aktenzeichens 0195174/2023 wenden.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.