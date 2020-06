Selbst in Gewahrsam beleidigte der Mann die Polizisten und schrie verfassungswidrige Parolen.

Leinefelde. Da war erheblich viel Alkohol im Spiel - so viel, dass eine 42-Jähriger Rettungskräfte angriff und Polizisten beleidigte. Die Nacht verbrachte der Mann in der Zelle.

Mann randaliert, pöbelt, beleidigt und verbringt Nacht in einer Zelle

Ein 42-Jähriger ist Donnerstagabend in der Zelle der Leinefelder Polizei gelandet. Der Mann hielt sich gegen 18.30 Uhr in einem Imbiss am Conrad-Hentrich-Platz auf, als es ihm - offenbar aufgrund seines erheblichen Alkoholkonsums - nicht gut ging. Zeugen riefen den Notarzt. Den Rettungskräften gegenüber wurde er aggressiv und handgreiflich. Außerdem weigerte er sich, den Laden zu verlassen.

Polizisten mussten Pfefferspray einsetzen, um den renitenten Mann zu bändigen. Die Beamten nahmen ihn in Gewahrsam. Doch auch dies hielt ihn nicht ab, weitere Straftaten zu begehen. Er beleidigte die Polizisten und schrie verfassungswidrige Parolen. Gegen den Mann wird nun ermittelt.

