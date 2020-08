Einen aufsehenerregenden Einsatz hatte die Polizei in der Bochumer Straße.

Nordhausen. Nach einer gefährlichen Körperverletzung musste die Polizei am Samstag in der Bochumer Straße eingreifen.

Mann rastet in Nordhausen aus, Polizei bringt ihn in die Psychiatrie

Nordhäuser Polizeibeamte eilten am Samstag um 8.35 Uhr in die Bochumer Straße. Sie hatten die Information: Dort würde eine Person randalieren. Die Polizisten entdeckten tatsächlich auf einem Hinterhof der Bochumer Straße einen 52-Jährigen. Der Mann sei den Beamten mit einem Hochentaster – das ist eine kleine Kettensäge mit einem ausziehbaren Teleskopstiel – entgegengekommen, berichtet am Sonntag die Nordthüringer Landespolizeiinspektion.

Der Mann sei mehrfach aufgefordert worden, die Kettensäge auf den Boden zu legen. Aber er ignorierte die Worte der Polizisten. Der Mann habe „grundsätzlich aggressiv, aber auch offenkundig verwirrt“ gewirkt, schildern die Beamten. Ihnen sei nichts anderes übrig geblieben, als den Mann zu fesseln.

Zwischenzeitlich habe sich ein 41-jähriger Nordhäuser bei den Beamten gemeldet und ihnen mitgeteilt, dass er den 52-Jährigen im Vorfeld des Polizeieinsatzes zur Rede gestellt hatte, da der Randalierer auf dem Hinterhof Mülltonnen umgeworfen haben soll. Daraufhin sei der Zeuge angegriffen worden. Ihm sei eine unbekannte Flüssigkeit – vermutlich Verdünner – ins Gesicht gespritzt worden. Der Geschädigte hatte sich das Gesicht bereits gewaschen und war glücklicherweise nicht weiter verletzt.

Die Polizei brachte den Täter ins Südharz-Klinikum. Dort sei er aufgrund seines Zustandes zunächst auf einer psychiatrischen Station aufgenommen worden, berichtet die Polizei. Gegen den Mann wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.