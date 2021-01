Mann schickt Polizei in Jena wiederholt zu seiner 80-jährigen Nachbarin

Jena. Ein 30-Jähriger hat in Jena wiederholt die Polizei in Alarm versetzt und seine 80-jährigen Nachbarin in Schrecken versetzt. Offenbar leidet der Mann unter Wahnvorstellungen.

Einen ernstzunehmenden Anruf versetze am Mittwochmorgen die Polizei in Jena in Alarm. Ein 30-Jähriger hatte über Notruf informiert, dass soeben zwei Personen mit Sturmhaube bei seiner Nachbarin in die Wohnung in der Stauffenbergstraße eingedrungen seien. Die wohl gesuchten Personen seien aber durch den Keller abgehauen.

Vor Ort stellte sich die Situation für die Polizei allerdings komplett anders dar. Die 80-jährige Nachbarin teilte mit, dass bei ihr alles in Ordnung sei und der 30-Jährige offenbar an Wahnvorstellung leide. Bereits in der Nacht zuvor hatte der Mann die Polizei zu seiner Nachbarin geschickt und deshalb grundlos für Trubel für die Frau gesorgt.