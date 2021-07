Mann schlägt mit Rollo zu: Opfer ist 72 Jahre alt

Meiningen. In Meiningen hat ein Mann mit einem zusammengewickelten Rollo auf einen anderen eingeschlagen.

Ein 32-jähriger Mann hat Donnerstagvormittag in der Wohnsiedlung "Am Steingraben" in Meiningen einen Mann geschlagen. Nach Informationen der Polizei schlug er ohne ersichtlichen Grund plötzlich mit einem zusammengewickelten Rollo auf den 72-Jährigen. Dieser wurde zum Glück nicht verletzt.

Der Täter flüchtete, konnte aber von den Beamten der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen gefunden werden. Aufgrund seiner wechselnden Gemütszustände und seiner immer wiederkehrenden Aggressivität wurde ein Notarzt informiert, der festlegte, dass der 32-Jährige in eine Spezialklinik eingewiesen wird.