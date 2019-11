Bei einem Autounfall in Hessen wurde ein junger Mann schwer verletzt. Die anderen Insassen lassen ihn allein am Unfallort zurück - mit tragischen Folgen.

Mann stirbt nach Autounfall – Mitfahrer hatten ihn schwer verletzt zurück gelassen

Ein schwerer Unfall ereignete sich am Samstagabend bei Großenlüder nahe Fulda in Osthessen. Zeugen meldeten sich gegen 20.25 Uhr per Notruf bei der Polizei und meldeten, dass Fahrzeug auf einer Wiese liegt und ein Stöhnen aus dem Wrack zu hören sei.

Die Beamten fanden vor Ort einen verunfallten Pkw, der von der Straße abgekommen war uns sich mehrfach überschlagen hatte. Daneben saß ein schwer verletzter junger Mann, der laut Polizei nicht ansprechbar war. Er wurde ins Klinikum Fulda gebracht, wo er im Lauf der Nacht verstarb.

Nach Hinweisen und der Befragung weiterer Zeugen stellte sich heraus, dass der Unfallwagen mit mehreren Personen besetzt war.

Schwerstverletzten an Unfallstelle hilflos zurückgelassen

Die weiteren Mitfahrer hatten sich demnach zu Fuß von der Unfallstelle entfernt und den 28-jährigen Schwerstverletzten hilflos an der Unfallstelle zurückgelassen.

In den anschließenden Ermittlungen konnte die Polizei einen weiteren mutmaßlichen Fahrzeuginsassen sowie die Schwester des Verstorbenen ermitteln. Wer zum Unfallzeitpunkt am Steuer des Wagens saß, steht derzeit laut Polizei noch nicht fest.

