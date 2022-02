Mann stirbt nach Restaurantbesuch – Mehrere Gäste mit Vergiftungserscheinungen im Krankenhaus

Großeinsatz in einem Restaurant: Als die Polizei eintrifft, liegen mehrere Personen mit Vergiftungssymptomen auf dem Boden. Ein 52-Jähriger stirbt im Krankenhaus.

Nach einer möglichen Vergiftung von Restaurantbesuchern in Weiden in der Oberpfalz ist nach bisherigen Erkenntnissen in der Nacht kein weiterer Betroffener seinen Verletzungen erlegen. "Uns ist nicht bekannt, dass noch jemand weiteres gestorben ist", sagte ein Polizeisprecher am Montag.

In der Nacht zum Sonntag war es in einem Lokal in der Innenstadt von Weiden zu einem größeren Rettungseinsatz gekommen. Gegen 0.30 Uhr ging bei der Einsatzzentrale der Polizei in Regensburg ein Notruf ein, dass mehrere Personen im Alter zwischen 33 und 52 Jahren während eines Restaurantbesuchs schwere gesundheitliche Probleme bekommen hätten.

Gute Woche-Newsletter Alles Gute aus Thüringen in einem Newsletter - jede Woche gute Nachrichten E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Nach Angaben der Polizei besteht der Verdacht, dass die Personengruppe verunreinigte Getränke konsumiert hatte, was zu Vergiftungserscheinungen führte. Dabei soll es sich um eine Flasche Champagner gehandelt haben, in der sich die Droge Ecstasy befand - und zwar "in erheblicher Konzentration", wie der Leitende Oberstaatsanwalt Gerd Schäfer am Montag sagte.

Polizei trifft auf mehrere am Boden liegende Personen

Als Polizei und Rettungsdienst in dem Restaurant am Unteren Markt eintrafen, lagen die betroffenen Personen teilweise auf dem Boden. Acht Restaurantbesucher mussten zur weiteren Behandlung in verschiedene Krankenhäuser gebracht werden.

52-Jähriger an Vergiftungssymptomen gestorben

Ein 52-jähriger Mann aus dem Landkreis Schwandorf verstarb laut Polizei im Laufe der Nacht. Die anderen Personen befinden sich mit unterschiedlich schweren Symptomen weiter in medizinischer Behandlung.

Nach dem derzeitigen vorläufigen Erkenntnisstand der Polizei haben die betroffenen Personen gemeinsam ein Getränk aus einer Flasche konsumiert, das sie in dem Restaurant bestellt haben.

Polizei sucht weitere Zeugen

Die Kriminalpolizeiinspektion Weiden hat zur Aufklärung der Geschehnisse die Sonderkommission „Markt“ gegründet. Es bestehe der Verdacht der fahrlässigen Tötung, sagte eine Polizeisprecherin dem Bayerischen Rundfunk (BR). Man gehe nicht von Vorsatz aus und ermittle in alle Richtungen. Es werde außerdem derzeit keine bestimmte Person als Beschuldigter geführt, hieß es in dem BR-Bericht weiter.

Personen, die das Geschehen beobachtet haben und sich noch nicht mit der Polizei in Verbindung gesetzt haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0961/ 401 2222 zu melden. Der Zeugenaufruf richtet sich auch an Personen, die sonst sachdienliche Angaben zu diesem Sachverhalt machen können.