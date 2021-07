Mann tritt in Sonneberg auf Frau ein: Zwei Verletzte und mehrere Anzeigen nach Familienstreit

Sonneberg. Ein 17-Jähriger versuchte noch, die beiden zu trennen, wurde aber dann von dem Mann ebenso angegriffen.

Anwohner informierten die Polizeibeamte in der Donnerstagnacht über eine mögliche, familiäre Auseinandersetzung in Sonneburg, wobei eine zunächst unbekannte Person um Hilfe gerufen haben soll.

Am Einsatzort nahmen die Beamten in einem Mehrfamilienhaus in der Göppinger Straße Kontakt zu der vermeintlich streitenden Familie auf. Es stellte sich laut Polizei heraus, dass ein 42-Jähriger aus bislang unbekannter Ursache mit einer 62-Jährigen in Streit geraten war. Dabei trat der Beschuldigte auf die Frau ein. Der 17-jährige Sohn versuchte zwischen die beiden Streitparteien zu gelangen, wurde daraufhin jedoch auch vom Mann angegriffen.

Die beiden Männer waren laut Polizei nicht unerheblich alkoholisiert, die Frau wurde zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der Beschuldigte erhielt neben mehreren Strafanzeigen einen mehrtägigen Platzverweis, welchem er nach Einsatzende auch nachkam.

Weitere Meldungen der Polizei für Thüringen