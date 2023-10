Ein Hund ist in Erfurt von seinem Besitzer geschlagen und getreten worden. Das Tier wurde in Obhut genommen. (Symbolbild)

Mann verprügelt Hund in Erfurt: Zeugen alarmieren Polizei

Erfurt In Erfurt hat ein 41-Jähriger seinen Hund verprügelt. Polizisten kamen zum Einsatz. Das verängstigte Tier wurde in Obhut genommen.

Am Montagabend wurde die Polizei in Erfurt informiert, weil ein Mann seinen Hund im Stadtteil Herrenberg verprügelt hatte.

Nach Zeugenhinweisen konnte die Wohnung lokalisiert werden, heißt es in der Mitteilung. Die Polizisten trafen dort auf die 27-jährige Wohnungsinhaberin, ihren 41-jährigen Partner und einen Mischlingshund. Dieser sei zuvor von dem polizeibekannten Mann geschlagen und getreten worden. Laut den Angaben wirkte das Tier verängstigt und verletzt. Der Hund wurde in Obhut genommen und an die Feuerwehr übergeben.

Betrunkener Täter kommt in Klinik

Der stark alkoholisierte Täter war darüber sehr aufgebracht und musste nach polizeilicher Zwangsanwendung, aufgrund seines psychischen Zustandes, in einem Erfurter Krankenhaus untergebracht werden.

