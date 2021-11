Großeinsatz in Suhl: Ein Mann hatte sich in seiner Wohnung verschanzt und schoss mit einer Armbrust (Symbolbild).

Mann verschanzt sich in Suhler Wohnung und schießt mit Armbrust

Suhl. Ein Mann hat sich am späten Sonntagabend in Suhl in einer Wohnung verschanzt. Als die Polizei kam, schoss er mit einer Armbrust durch die geschlossene Tür.

Ein 42-Jähriger hat in einem Mehrfamilienhaus in Suhl mit einer Armbrust auf Polizeibeamte geschossen. Wie die Polizei mitteilte, stürmte ein Spezialeinsatzkommando am Montagmorgen die Wohnung und nahm dem Mann fest. Menschen wurden nicht verletzt.

Die Polizei war am Sonntagabend von Anwohnern wegen Ruhestörung gerufen worden, weil der Mann in seiner Wohnung randaliert haben soll. Als die Beamten Kontakt mit ihm aufnehmen wollten, habe er sie zunächst bedroht und schließlich einen Schuss mit der Armbrust abgegeben. Der Pfeil sei in der geschlossen Tür stecken geblieben.

Der Mann habe möglicherweise psychische Probleme gehabt, hieß es. Er sei in ein Fachkrankenhaus gebracht worden.