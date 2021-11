Mann von Straßenbahn erfasst: Tödlicher Unfall in Erfurt

Erfurt. In Erfurt ist an einer Straßenbahnhaltestelle ein 73-Jähriger ums Leben gekommen.

Am Freitag kam es in Erfurt an einer Straßenbahnhaltestelle in der Riethstraße zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Wie die Polizei am Samstag informierte, sei ein 73-Jähriger aus bisher noch ungeklärter Ursache zwischen einen Triebwagen einer anfahrenden Straßenbahn gekommen.

Er sei schwer verletzt worden und verstarb noch an der Unfallstelle. Der Straßenbahnverkehr war für mehrere Stunden eingeschränkt. Die Ermittlungen zur Unfallursache würden derzeit noch andauern, hieß es von der Polizei.

