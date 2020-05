Mann will im Eichsfeld zwei Mädchen in Auto locken

Im Eichsfeld hat ein Mann versucht, zwei Mädchen in sein Auto zu locken. Wie die Polizei am Donnerstag informierte, habe sich der Vorfall am Mittwoch in Weißenborn-Lüderode ereignet.

Demnach wurden zwei 13-jährige Mädchen, die gegen 16.10 mit ihrem kleinen Chihuahua in der Hauptstraße spazieren waren, von dem Fahrer eines silbergrauen Van oder Transporters angesprochen. Der Mann habe vorgegeben, ebenfalls einen Chihuahua zu haben und versucht die Mädchen ins Fahrzeug zu locken.

Erst als beide an der Wohnung eines der Mädchen ankamen, sei der Mann weiter in Richtung Zwinge gefahren. Beide Mädchen beschreiben den Fahrer als ca. 50-jährigen Mann mit grauen Haaren. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Vorfall beobachtet oder Angaben zum Fahrzeug oder zum Fahrer machen können.