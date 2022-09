Mann wird auf Kirmes bewusstlos und richtet anschließend Schusswaffe auf Ersthelfer

Trusetal. In Südthüringen ist ein Mann bei einer Kirmesveranstaltung bewusstlos geworden. Helfer eilten herbei und wurden dafür mit einer Waffe bedroht. Ein Feuerwehrmann reagierte sofort.

Ein 67-Jähriger verlor am Sonntagnachmittag auf einer Kirmesveranstaltung in Trusetal (Landkreis Schmalkalden-Meiningen) plötzlich das Bewusstsein. Er schlug auf dem Boden auf und verletzte sich dabei, wie die Polizei am Montag mitteilte. Daraufhin eilten Feuerwehrleute zur Hilfe und setzten den Mann wieder auf. Als er wieder zu sich kam, zog er plötzlich eine Waffe aus seiner Jackentasche und richtete diese gegen die Menschen, die ihm halfen.

Ein Feuerwehrmann reagierte sofort, konnte dem 67-Jährigen die Waffe abnehmen und ihn am Boden festhalten, bis die Polizei kam. Diese übernahmen den Mann. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von 1,36 Promille. Die Waffe, die er bei sich führte, war demnach eine Schreckschusswaffe. Eine Anzeige war die Folge. Der 67-Jährige kam nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen zur Behandlung seiner Sturzverletzungen ins Krankenhaus.

