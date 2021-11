Mann wird in Erfurt erst ausgeraubt und stellt dann Räuber bei Schlägerei

Außerdem meldet die Polizei für Erfurt eine misslungene Autoübergabe, einen heftigen Beziehungsstreit, rechte Schmierereien und Einbrecher in einer Turnhalle.

Samstagabend gegen 21.15 Uhr wurde ein 27-jähriger Mann in Erfurt Opfer einer Raubstraftat. Nachdem er laut Polizei an der Haltestelle Gothaer Platz aus der Straßenbahn der Linie 4 ausstieg, wurde er von zwei unbekannten Männern angegriffen. Einer der beiden Täter nahm ihn in den Schwitzkasten, während der andere seine Tasche durchsuchte und Geld daraus entwendete. Anschließend flüchteten die beiden Täter.

Der 27-Jährige nahm die Verfolgung auf und konnte sie kurze Zeit später an der Straßenbahnhaltestelle Sparkassen-Finanzzentrum stellen. Gemeinsam stiegen die drei Männer in die Straßenbahn Richtung Anger ein. In der Tram forderte der Geschädigte sein Geld zurück. Es kam zu einer Schlägerei, bei der sowohl der Geschädigte als auch ein Täter leicht verletzt wurden.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Nennung der Vorgangsnummer 0253907 beim Inspektionsdienst Erfurt-Nord (Tel.: 0361/7840-0) zu melden.

Lebenspartnerin am Hauptbahnhof verletzt

Die Bundespolizei Erfurt wurde am frühen Samstagmorgen informiert, dass es am Hauptbahnhof zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen ist.

In der Unterführung stellten die Bundespolizisten eine verletzte Frau fest. Diese hatte eine Platzwunde am Kopf. Die Rumänin konnte sich auf Grund fehlender Sprachkenntnisse nicht eindeutig äußern. Dank Zeugen konnte jedoch der vermeintliche Täter im Umfeld gefunden werden. Wie sich herausstellte, handelte es sich um den Partner der Frau. Dieser muss sich nun wegen Körperverletzung verantworten. Die Gründe für die handfeste Auseinandersetzung blieben offen. Die verletzte Frau versorgte ein Rettungsdienst.

Autoübergabe läuft schief

Erfurter Polizisten wurden Sonntagnacht auf den Petersberg gerufen. Dort stand auf einer Wiese ein Auto mit frischen Unfallschäden. Als die Polizisten den Wagen öffneten, konnten sie Hinweise auf den Fahrzeugbesitzer finden. Wie sich herausstellte, wollte dieser den Renault seiner Lebensgefährtin übergeben. Dazu stellte der 50-jährige Mann das Auto vor ihrer Haustür ab. Anschließend warf er den Fahrzeugschlüssel in den Briefkasten seiner Freundin. Möglicherweise beobachteten die unbekannten Täter diese Art der Übergabe.

Beschädigungsfrei "fischten" sie den Schlüssel wieder aus dem Briefkasten und fuhren mit dem Renault davon. Bei dem Unfall wurde das Auto stark beschädigt. Der Schaden wird auf 5.000 Euro geschätzt.

Einbruch in Turnhalle

Sonntagabend meldete sich ein Zeuge bei der Erfurter Polizei. Er hatte zwei offene Türen bei einer Turnhalle im Bereich des Moskauer Platzes festgestellt. Bei der Anzeigenaufnahme stellten die Beamten an einer der beiden Türen mehrere Aufbruchsspuren fest. Vermutlich waren die Täter auch in der Halle. Ob sie dabei etwas gestohlen haben, konnte bei der Anzeigenaufnahme nicht geklärt werden. Nachdem alle Spuren durch die Polizei gesichert wurden, konnten die Türen durch die Feuerwehr wieder verschlossen werden.

Hakenkreuz-Graffiti

Ein Zeuge stellte Sonntagnachmittag zwei Hakenkreuz-Graffiti im Erfurter Südpark an der Skaterbahn fest. Bei der Anzeigenaufnahme fanden die Beamten noch zwei weitere Graffitis. Auch wenn die insgesamt vier Hakenkreuze mit einer Größe von ungefähr 4 cm x 4 cm nicht besonders groß sind, so stellt das Aufbringen dieser verfassungsfeindlichen Symbole dennoch eine Straftat dar. Nach der Anzeigenaufnahme wurden die Hakenkreuze durch die Polizeibeamten unkenntlich gemacht.