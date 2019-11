Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mann zückt Messer in Supermarkt

Nach dem Raubüberfall auf eine Tankstelle in Ruhla und den Vorfall in einem Eisenacher Schnellrestaurant am letzten Wochenende (unsere Zeitung vom 26. November), kam es am Montagmittag zu einem nächsten Vorfall im Eisenacher Edeka-Markt in der Stadtmitte. Wie ein Polizeisprecher am Dienstag mitteilte, betrat ein 38-jähriger Mann aus Eisenach mit einem Messer in der Hand den Supermarkt, holte sich am Spirituosen-Regal eine Flasche Wodka und verschwand aus dem Gebäude, ohne zu bezahlen. Zwar hatte ihn ein Mitarbeiter bei seinem Tun beobachten können, aber er hatte auch das Messer entdeckt und aus Vorsicht lieber nicht eingegriffen. Wenig später rückte die Polizei mit mehreren Einsatzkräften am Johannisplatz an, der Täter war offenbar in die Tiefgarage des Kaufhauses Schwager geflüchtet. Wenig später konnte die Polizei den bereits einschlägig unter anderem wegen Diebstahls bekannten Täter vorläufig festnehmen. Er war mit über 1,1 Promille alkoholisiert, hieß es von der Polizei. Das Taschenmesser habe er noch bei sich gehabt, ebenso die Beute. Durch die Kriminalpolizei wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls mit Waffe eingeleitet. Der Mann wurde am Nachmittag nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft entlassen. Einen Zusammenhang zwischen den zuerst genannten Vorfällen gebe es jedoch bisher nicht, erklärte auf Nachfrage der Polizeisprecher.