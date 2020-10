Hohenfelden. Weil ein Pärchen in einer Therme im Weimarer Land keinen Mund-Nasen-Schutz tragen wollte, musste die Polizei gerufen werden.

Maskenverweigerer rufen Polizei in Therme auf den Plan

Ohne die erforderliche Mund-Nasen-Bedeckung hielt sich ein Paar am Dienstag in der Therme Hohenfelden (Kreis Weimarer Land) auf. Laut Polizei kamen der Mann und die Frau trotz Aushang und mehrmaliger Ansprachen der Aufforderung nicht nach, so dass sie gebeten wurden, die Therme wieder zu verlassen. Aber auch dem wollten sie nicht folgen.