Mehrere Bombendrohungen in Thüringen: Erfurter Rathaus und Schulen geräumt

Erfurt. Eine Bombendrohung gegen das Erfurter Rathaus hat am Freitagmorgen die Polizei beschäftigt. Auch mehrere Schulen und ein Busunternehmen erhielten Drohschreiben.

Mehrere Schulen in Thüringen haben in der Nacht zu Freitag Bombendrohungen erhalten. So ging ein Drohschreiben am Von-Bülow-Gymnasium in Neudietendorf (Landkreis Gotha) ein.

Auch eine Schule in Unterpörlitz (Ilm-Kreis) und ein Busunternehmen in Grabsleben (Landkreis Gotha) erhielten nach Angaben der Polizei anonyme Drohschreiben.

Auch gegen das Erfurter Rathaus und das Albert-Schweitzer-Gymnasium in Erfurt hat es in der Nacht eine Bombendrohung gegeben.

Die Polizei habe die Gebäude geräumt. Derzeit werde außerdem geprüft, ob Zusammenhänge zu den anderen regionalen und überregionalen Bedrohungslagen bestehen.

