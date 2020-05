Mehrere Diebstähle in Weimar und Umgebung – Alkoholkontrolle in Kranichfeld

Mehrere Diebstähle in Weimar in Umgebung

Ein E-Bike im Wert von 2800 Euro wurde in der Nacht zum Montag aus dem Innenhof eines Mehrfamilienhauses in der Bertuchstraße entwendet.

In der Nordvorstadt verschafften sie Unbekannte Zugang zu zwei Baucontainern auf einem Baugelände und stahlen dort zwei Flex-Geräte im Wert von 300 Euro. Der verursachte Sachschaden beträgt zudem rund 800 Euro, heißt es in der Polizeimeldung.

Um in einen Garten in Taubach zu gelangen, zerschnitten unbekannte Täter Zaunsfelder am Gelände. Aus dem Geräteschuppen entwendeten sie einen Schlagbohrer und Rasentrimmer im Wert von 1000 Euro.

In Legefeld entwendeten Unbekannte einen Industriebohrhammer im Wert von 7000 Euro von einem Lkw. In allen vier Fällen bittet die Polizei um Hinweise an die Telefonnummer: 03643/8820.

Von der Straße bei Mellingen abgekommen

Ein 31-jähriger Renault-Fahrer war Montagabend von Mellingen nach Umpferstedt unterwegs, als er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, ins Schleudern geriet und sich überschlug. Das Auto kam neben der Straße zum Liegen. Der Fahrer erlitt dabei glücklicherweise nur leichte Verletzungen.

Alkoholkontrolle in Kranichfeld

Ein 54-jähriger Roller-Fahrer wurde Montagmittag in Kranichfeld für eine Verkehrskontrolle gestoppt. Dabei ergab der Atemalkoholtest einen Wert von 0,66 Promille. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Ordnungswidrigkeitsverfahren gegen ihn eingeleitet.

Unter Drogen in Bad Berka unterwegs

Der Drogenvortest bei einer 34-jährigen VW-Fahrerin in Bad Berka bei einer Kontrolle am Montagnachmittag verlief positiv, meldet die Polizei. Die Frau sei zur Blutentnahme ins Krankenhaus gebracht worden. Gegen sie wurde ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.

