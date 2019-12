Jena. Kurz vor dem Jagdbergtunnel bei Jena hat sich am Donnerstagnachmittag ein Unfall ereignet.

Mehrere Fahrzeuge in Unfall auf A4 bei Jena verwickelt

Auf der A4 hat es kurz vor dem Jagdbergtunnel bei Jena gekracht: Mehrere Fahrzeuge sind in den Unfall verwickelt, der am Donnerstag gegen 17 Uhr in Fahrtrichtung Dresden zwischen der Anschlussstelle Bucha und dem Tunneleingang passiert ist.

Die Rettungskräfte sind im Einsatz.

