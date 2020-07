Bei Motorradunfällen in Thüringen sind am Wochenende mehrere Menschen teils schwer verletzt worden.

Mehrere schwere Motorrad-Unfälle am Wochenende in Thüringen

Am Wochenende wurden bei Unfällen in Thüringen mehrere Motorradfahrer verletzt:

Ehepartner stoßen bei Motorradtour zusammen

Eine Frau ist in Gera bei einem Motorradausflug mit ihrem Ehemann zusammengeprallt, so dass beide mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht wurden. Die 33-Jährige sei ihrem drei Jahre älteren Ehemann mit ihrer Maschine aufgefahren, als dieser an einer Ampel stoppte. Wie die Polizei am Sonntag weiter mitteilte, entstand durch den Unfall am Samstag an beiden Motorradrädern Totalschaden.

Gegen entgegenkommendes Auto gerutscht

Am Samstag, gegen 15.15 Uhr, geriet auf der Bundesstraße 7 ein 67-jähriger Motorradfahrer, aus Richtung Ifta kommend in Richtung Rittmanshausen in einer Rechtskurve mit seiner BMW ins Schleudern, stürzte und rutschte gegen einen entgegenkommenden Audi. Er musste im Krankenhaus aufgenommen werden. Auch die 43-jährige Audi-Fahrerin wurde leicht verletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beträgt rund 18.000 Euro. Die B7 war für etwa zwei Stunden voll gesperrt.

Hubschrauber bringt schwer verletzten Motorradfahrer in Klinik

Ein 57 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Unfall im Saale-Orla-Kreis so schwer verletzt worden, dass er mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen wurde. Ein Autofahrer übersah den Mann Polizeiangaben von Samstag zufolge beim Abbiegen auf einer Straße zwischen Saaldorf und Frössen.

Durch eine seitliche Berührung der Fahrzeuge geriet das Motorrad ins Schlingern und stieß anschließend mit einem Audi und einem Skoda zusammen, die hinter dem VW fuhren. Der 57-Jährige stürzte, zog sich schwere Verletzungen zu und wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Zur Unfallaufnahme war die B90 für etwa zwei Stunden voll gesperrt. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ungefähr 23.000 Euro.

Fahrschülerin nach Sturz verletzt

Am Samstagvormittag verletzte sich eine Fahrschülerin bei einem Unfall. Wie die Polizei mitteilte, absolvierte eine 24-Jährige im Gewerbegebiet Ehrenhain in Nobitz (Altenburger Land) ihre ersten Fahrstunden mit einem Motorrad. Während der Fahrlehrer dazu Anweisungen über Funk gab, fuhr die Frau in einen Kreuzungsbereich ein und kam dort aus bislang ungeklärter Ursache zu Fall. Bei dem Sturz erlitt die Motorradfahrerin erhebliche Beinverletzungen, sodass ein angeforderter Notarzt sie ins Krankenhaus bringen musste. Die Polizei hat die Unfallermittlungen übernommen.