Kyffhäuserland/Oberhof. Bei Motorradunfällen in Thüringen sind am Wochenende mehrere Menschen schwer verletzt worden.

Mehrere Schwerverletzte nach Motorradunfällen in Thüringen

Am Wochenende ereigneten sich in Thüringen mehrere schwere Motorradunfälle.

Ein 55 Jahre alter Mann kam am Sonntag bei Oberhof (Kreis Schmalkalden-Meiningen) mit seinem Motorrad von der Fahrbahn ab und stürzte, wie die Polizei am Montag mitteilte. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von rund 1000 Euro.

Ein 55 Jahre alter Motorradfahrer wurde bei einem Unfall im Landkreis Schmalkalden-Meiningen schwer verletzt. Foto: News5 / Ittig / News5

Auf der Landstraße zwischen Oberhof und Oberschönau stürzte am Samstagnachmittag eine Motorrad-Fahrerin, als ihr in einer Kurve ein Bus entgegenkam. Die 53-Jährige habe sich laut Angaben der Polizei erschrocken. Die Frau bremste und kam mit ihrem Motorrad nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort stieß sie gegen die Leitplanke und verletzte sich schwer. Die Fahrerin kam mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. Am Motorrad entstand Sachschaden von etwa 5000 Euro.

Auf der Bundesstraße 85 bei Kyffhäuserland (Kyffhäuserkreis) kam es am Sonntag zu einem Motorradunfall mit zwei Schwerverletzten. Ein 16-Jähriger verlor in einer Rechtskurve die Kontrolle über seine Maschine und rutschte in ein entgegenkommendes Motorrad. Sowohl der Jugendliche als auch der 68 Jahre alte Fahrer des entgegenkommenden Motorrades verletzten sich bei dem Zusammenstoß schwer. Die Polizei schätzte den entstandenen Sachschaden auf rund 15.000 Euro. Den Angaben zufolge hatte sich bereits am Samstag auf der gleichen Strecke ein Motorradunfall ereignet.

Am Samstagvormittag kam es auf der L 1025 zwischen Ernstroda und Schnepfenthal (Landkreis Gotha) zu einem schweren Unfall. Aus ungeklärter Ursache übersah ein 22-jähriger Motorradfahrer beim Überholen, dass ein ihm vorausfahrendes Holzrückegerät nach links in den Wald abbiegen wollte. Darauf versuchte der Motorradfahrer noch abzubremsen, stürzte aber dabei und wurde gegen das Holzrückegerät geschleudert. Nach der Erstversorgung an der Unfallstelle wurde der junge Biker mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus geflogen.

Motorradfahrer gegen Holzrückegerät geschleudert und schwer verletzt

Bereits am Freitag sind bei einem Unfall im Landkreis Gotha ein Motorradfahrer und dessen Mitfahrerin schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte eine 63-jährige Autofahrerin auf der Kreuzung der Schulstraße und Mühlberger Straße in Wandersleben ein Stoppschild übersehen. Um die Kollision mit dem Auto auf der Kreuzung zu verhindern, bremste der 38-jährige Motorradfahrer und wich nach links aus. Hierbei kamen sowohl er als auch seine 62-jährige Mitfahrerin zu Fall. Beide wurden schwer verletzt.

