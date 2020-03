Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mehrere Täter räumen Garage in Siemerode leer

Von dem Lärm der Diebstahlsicherung an seinem hochwertigen E-Bike wurde in der Nacht von Montag auf Dienstag ein Siemeröder geweckt. Als er in seine Garage ging stellte er fest, dass sein Fahrrad bereits gestohlen worden war und Werkzeuge und Gartengeräte, wie Vertikutierer und Rasenmäher, ebenso fehlten. Der Schaden werde auf 9000 Euro geschätzt, heißt es in der Polizeimeldung.

Der Geschädigte konnte beim Eintreffen in seine Garage noch ein Fahrzeug wegfahren sehen. Die von ihm sofort verständigte Polizei leitete die Fahndung danach ein und fand beschriebenes Fahrzeug, einen Klein-Lkw mit Anhänger, kurz vor der Auffahrt auf der Autobahn 38. Insgesamt sieben Personen waren darin unterwegs und wurden zur Dienststelle gebracht. Jetzt müsse anhand von Spuren ermittelt werden, wer alles an dem Diebstahl beteiligt war, heißt es in der Polizeimeldung weiter.

Auf der Dienststelle wurde das Diebesgut sichergestellt und konnte, nach bisherigem Stand vollständig, dem Besitzer zurück gegeben werden.

Vater nimmt Tochter auf Fahrradstange mit und stürzt