Mehrere Verletzte bei Frontalzusammenstoß in Südthüringen

Schleusingen. Bei einem Unfall auf einer Landstraße sind im Landkreis Hildburghausen vier Personen teils schwer verletzt worden.

Am Freitag sind bei einem Unfall auf der 1625 im Landkreis Hildburghausen vier Personen zum Teil schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war ein 20-Jähriger mit seinem VW Golf gegen 14.15 Uhr von Kloster Veßra kommend in Richtung Schleusingen unterwegs und wollte am Abzweig Rappelsdorf links abbiegen. Dabei übersah er aus bisher ungeklärter Ursache einen entgegenkommenden 51-jährigen Peugeotfahrer.

Beim Frontalzusammenstoß der Fahrzeuge wurden vier Personen teils schwer verletzt. Die Unfallstelle war für circa zwei Stunden zur Unfallaufnahme, sowie zur medizinischen Versorgung der Verletzten voll gesperrt. An den Autos entstand Totalschaden.

Vier Verletzte bei Verkehrsunfall nahe Schleusingen Am Abzweig Rappelsdorf stieß ein Auto beim Abbiegen mit einem weiteren Fahrzeug frontal zusammen. Foto: News5 / Ittig / News5

Vier Verletzte bei Verkehrsunfall nahe Schleusingen Bei dem Unfall wurden vier Personen zum Teil schwer verletzt. Foto: News5 / Ittig / News5

Vier Verletzte bei Verkehrsunfall nahe Schleusingen Beide Fahrzeuge erlitten bei der Kollision einen Totalschaden. Foto: News5 / Ittig / News5



Vier Verletzte bei Verkehrsunfall nahe Schleusingen Auf der Landstraße kam es in der Vergangenheit bereits öfter zu Verkehrsunfällen. Foto: News5 / Ittig / News5

Vier Verletzte bei Verkehrsunfall nahe Schleusingen "Die Unfallhäufigkeit an diesen Stellen, ist vermutlich auf überhöhte Geschwindigkeit der Fahrer und Unaufmerksamkeit beim Abbiegen zurückzuführen", erklärt Mathias Triebel von der Feuerwehr Schleusingen. Foto: News5 / Ittig / News5

