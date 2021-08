Mehrfach überschlagen: Mopedfahrer verletzt sich bei Unfall im Eichsfeld schwer

Der 39-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolbild)

Niederorschel In Niederorschel hat sich ein 39-Jähriger mit seinem Moped mehrfach überschlagen und dabei schwere Verletzungen zugezogen. So kam es zu dem Unfall.

Bei einem Verkehrsunfall ist am Montagabend auf der Jähndorfstraße in Niederorschel ein Mopedfahrer schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, befuhr ein 39-jähriger mit einer Simson S50 gegen 21.40 Uhr die Schützenstraße in Richtung Jähndorfstraße.

In einer leichten Linkskurve an der Einmündung in die Jähndorfstraße kam er auf die Gegenspur und musste einem entgegenkommenden Auto ausweichen. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Moped, stürzte und überschlug sich mehrfach.

Der 39-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei hat nun die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

