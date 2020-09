Meine Meinung: Danke liebe Feuerwehr!

In Thüringen engagieren sich mehr als 30.000 Bürger in der Feuerwehr – die meisten ehrenamtlich. Zeit für ein Dankeschön.

Die Vorstellung des Brand- und Katastrophenschutzberichtes fürs Land bietet die gute Gelegenheit, den vielen Tausend Feuerwehrleuten in Thüringen Danke zu sagen. Danke, dass sie ihr Leben aufs Spiel setzen, um andere zu retten. Danke für viele Stunden Ehrenamt, die Woche für Woche von der Freizeit abgehen. Danke fürs Aufstehen mitten in der Nacht, um Hilfe zu leisten!

Deshalb kann ich es nicht verstehen, wenn sich Menschen über mitten in der Nacht schrillende Feuerwehrsirenen aufregen. Klar könnten die Kommunen ihre Retter mit Piepsern ausstatten. Aber solange dies nicht geschieht, sind die Sirenen die beste und schnellste Möglichkeit, die freiwilligen Helfer zu verständigen. Einige Bürger lassen ihrem Unmut über den unterbrochenen Nachtschlaf in den sozialen Netzwerken freien Lauf. Doch sie bedenken nicht, dass andere nicht nur wach werden, sondern auch auf schnellstem Weg zum Feuerwehrgerätehaus eilen müssen.

Positiv stimmt, dass im vergangenen Jahr keine Feuerwehrfrau oder -mann bei einem Einsatz ihr Leben ließen. Zudem haben die Wehren mehr Nachwuchs gewonnen – ein ermutigendes Zeichen. Gerade junge Menschen müssen nachrücken, damit die Wehren im ländlichen Raum einsatzfähig bleiben. Tagsüber, wenn die Ehrenamtler weit weg arbeiten, kommt manche Feuerwehr beim Alarm an ihre Grenzen.

Die traditionelle Brandbekämpfung war nur bei 14 Prozent aller Einsätze nötig. Wie am Sonntag in Jena, als die Berufsfeuerwehr und die Freiwillige Feuerwehr Zwätzen zu einem Wohnhaus ausrückten, weil darin ein Rauchmelder schrillte. Anwohner hatten den Notruf gewählt. In diesem Fall stellten die Retter einen defekten Melder fest – wenige Monate zuvor hatte ein solches Gerät nur wenige Hundert Meter Luftlinie entfernt ein Leben gerettet. Ein Topflappen schmorte auf einem Herd und verrauchte eine Wohnung. Nachbarn hörten den Rauchmelder und verständigten die Feuerwehr, die den Bewohner rettete. Solche Erfolgserlebnisse motivieren, ein gesellschaftlich wichtiges Amt zu übernehmen.

