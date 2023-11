Meldungen der Polizei Erfurt: Einbrecher verursacht 40.000 Euro Schaden an McLaren – Betrug durch falschen Bankmitarbeiter

Erfurt Ein Dieb hat in Erfurt ein Motorrad aus einer Garage gestohlen. Dabei richtete er hohen Sachschaden an einem McLaren an. Diese und weitere Meldungen.

Der Polizeibericht für Erfurt

Hoher Sachschaden durch Kratzer an McLaren

Hohen Sachschaden verursachte ein Einbrecher in der Nacht zu Dienstag an einem Auto im Norden von Erfurt. Der Unbekannte hatte sich zunächst mit Gewalt Zugang zu einer Garage in der Mainzer Straße verschafft, in welcher sich mehrere Autos befanden. Aus dieser stahl er mehrere Werkzeuge, ein Winkelmessgerät und ein Motorrad. Wie die Polizei mitteilte, blieb der Dieb beim Herausschieben des Zweirads an einem McLaren hängen und verewigte sich so mit mehreren Kratzern im Lack des Wagens. Der Schaden an dem McLaren wird auf 40.000 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls und Sachbeschädigung.

Fahrrad im Wert von 10.000 Euro gestohlen

Beute im Wert von über 10.000 Euro machte ein Dieb am Juri-Gagarin-Ring. Zwischen Samstagabend und Montagmittag war der Täter, ohne Schaden zu verursachen, in den Keller eines Mehrfamilienhauses eingebrochen. Neben Markenwerkzeug hatte es der Dieb auf ein hochwertiges Fahrrad abgesehen. Laut den Angaben handelte es sich dabei um ein schwarzes Pedelec der Marke Rotwild vom Typ RT 750. Als die 48-jährige Eigentümerin den Einbruch bemerkte, hatte sich der Einbrecher bereits mit seiner Beute aus dem Staub gemacht.

Alarmanlage vertreibt Einbrecher

Am Dienstag wurde ein Einbrecher in Erfurt von einer Alarmanlage vertrieben. Der unbekannte Mann hatte versucht, am frühen Abend im Schutz der Dunkelheit in ein Einfamilienhaus in der Andreasvorstadt einzubrechen. Nachdem der Täter an der Balkontür scheiterte, versuchte er sein Glück an der Hauseingangstür. Dabei löste er den Einbruchalarm aus. Aus Sorge entdeckt zu werden, ergriff der Unbekannte schließlich die Flucht. Zwar machte der Täter keine Beute, dafür verursachte er aber einen Sachschaden von etwa 3.000 Euro.

Falscher Bankarbeiter bringt Mann um Erspartes

Ein 64-jähriger Mann erstattete am Dienstag bei der Erfurter Polizei Strafanzeige. Am Wochenende war er auf Betrüger hereingefallen. Am Telefon hatte sich bei dem Mann ein vermeintlicher Mitarbeiter seiner Hausbank gemeldet. Dieser berichtete von Betrügern, die zu Unrecht an sein Geld gelangt seien. Der Mann übermittelte dem Anrufer daraufhin nicht nur seine PIN, sondern auch mehrere TANs für sein Bankkonto, heißt es in der Meldung der Polizei. Statt die vermeintlichen Zahlungen rückgängig zu machen, überwiesen die Täter mehrere zehntausend Euro auf ein fremdes Konto. Erst Tage später bemerkte der 64-Jährige den Betrug.

