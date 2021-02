Erfurt. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall am Skaterpark in der Eislebener Straße machen können.

Messer an den Hals gehalten und geschlagen: Mann verletzt 14-Jährigen in Erfurt

Ein offenbar alkoholisierter Unbekannter hat am Mittwochabend am Skaterpark in der Eislebener Straße in Erfurt eine Jugendlichen bedroht und verletzt. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, schlug der Betrunkene den 14-Jährigen gegen 21.30 Uhr mit der Faust ins Gesicht und hielt ihm ein Messer an den Hals.

Bei dem Unbekannten handelt es sich nach Polizeiangaben um einen circa 25-Jährigen mit Glatze. Der etwa 1,80 Meter große Mann trug eine blaue Arbeitshose, ein graues Shirt und hatte einen blauen Verband an der rechten Hand.

Hinweise nimmt die Erfurter Kriminalpolizei unter der Rufnummer: 0361/ 574324602 entgegen (Vorgangsnummer: 0043082/2021). red

