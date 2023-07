Einbrecher haben in Südthüringen zugeschlagen. (Symbolbild)

Mindestens 20.000 Euro Schaden: Unbekannte klauen Tresor in Südthüringen

Meiningen. Bislang unbekannte Täter sind in ein Gebäude in Südthüringen eingebrochen. Dabei verursachten sie einen Schaden von 20.000 Euro, der Wert der Beute muss noch ermittelt werden.

Bislang unbekannte Täter sind zwischen Samstag und Sonntagmorgen in das Gebäude des Sozialwerkes in der Alten Henneberger Straße in Meiningen eingerochen. Wie die Polizei mitteilte, durchsuchten sie sämtliche Räume und klauten einen fest verankerten Tresor samt Inhalt.

Um an ihr Ziel zu gelangen, brachen sie mehrere massive Türen und Fenster auf. Dabei verursachten sie einen Sachschaden von mehr als 20.000 Euro, der Wert der Beute muss noch ermittelt werden. Die Polizei bittet um Hinweise (Telefon: 03693/591-0).

