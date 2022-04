Mischung aus Roller und Cola-Kiste: Polizei stoppt Männer mit kuriosem Gefährt in Weimar

Weimar Zwei Männer waren in Weimar auf einem ungewöhnlichem Gefährt unterwegs: Einer Mischung aus Roller und Cola-Kiste, unterstützt durch einen Motor.

Zwei junge Männer sind am späten Mittwochabend am Jorge-Semprun-Platz in Weimar von einer Polizeistreife angehalten worden. Laut den Angaben waren sie auf einer Mischung aus Roller und Cola-Kiste, unterstützt durch einen Motor, unterwegs. Durch eine indirekte Beleuchtung wurde das Gefährt in Szene gesetzt, so die Polizei.

Ermittlungen gegen beide Männer

Die Benutzung der Fahrzeuge war allerdings nicht legal. Aufgrund der baulichen Gegebenheiten müssten die Fahrzeuge versichert sein, was wiederum nur geht, wenn Fahrzeuge für den Staßenverkehr zugelassen sind. Zudem wird gegen die beiden 19-Jährigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

