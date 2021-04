Mit 1,5 Promille gegen Brückenpfeiler gefahren

Föritztal. Ein 25-Jähriger ist in der Osternacht betrunken gegen einen Brückenpfeiler im Landkreis Sonneberg gefahren.

Ein 25-Jähriger hat am frühen Ostersonntagmorgen in Schwärzdorf (Landkreis Sonneberg) betrunken einen Unfall verursacht. Wie die Polizei am Montag mitteilt, kam er gegen 2 Uhr von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Brückenpfeiler.

Durch den Zusammenstoß wurde ein Verkehrsschild beschädigt, am Auto entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Da der 25-jährige Alkohol getrunken hatte, wurde er gestestet. Sein Atemalkoholwert lag bei 1,52 Promille.

