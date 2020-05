Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mit 2,7 Promille auf dem Rad unterwegs in Gotha

Auf 2,7 Promille Atemalkohol wurde am Dienstagabend ein 37-jähriger Radfahrer in der Damaschkestraße getestet. Der Mann konnte sich nicht ausweisen, weshalb ihn die Beamten nach Hause zur Feststellung der Identität begleiteten, schreibt die Polizei in ihrer Meldung.

In der Wohnung fanden die Beamten zudem ein verbotenes Messer und stellten es sicher. Dem 37-Jährigen droht somit nicht nur eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr, sondern auch eine weitere wegen Verstoß gegen das Waffengesetz.

Munitionsteile gesprengt

Zudem entdeckte ein Spaziergänger Dienstagabend Munitionsteile am Siebleber Weg in Gotha. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst rückte daraufhin an und sprengte die Teile ganz kontrolliert. Diese wurden danach abtransportiert. Niemand sei zu Schaden gekommen, heißt es in der Meldung der Polizei.

