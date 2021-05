Mit 3,4 Promille unfallfrei in Erfurt eingeparkt

Erfurt. Doch dann kam die Polizei

Am Freitagabend informierte ein aufmerksamer Bürger die Polizei über einen betrunkenen Autofahrer in der Johannesvorstadt in Erfurt. Die Polizeibeamten stellten vor Ort einen 35-jährigen Mann mit einem blauen VW Golf fest. Dieser pustete 3,37 Promille und besaß desweiteren keine gültige Fahrerlaubnis.

Zum Erstaunen der Polizeibeamten parkte der 35-Jährige zuvor seinen Pkw unfallfrei zwischen zwei anderen Pkws ein. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis.

