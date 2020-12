Mit Alkohol und Drogen im Blut auf Autobahn unterwegs

Jena. Betrunken und berauscht steuerten zwei Männer am Wochenende ihre Fahrzeuge über die Autobahnen in Thüringen.

Einen der beiden Männer ermittelten Autobahnpolizisten in der vergangenen Nacht auf der A4 in Fahrtrichtung Frankfurt. An der Anschlussstelle Jena-Zentrum lotste ihn ein Streifenwagen aus dem Verkehr.

Es stellte sich heraus, dass der 32-Jährige unter dem Einfluss berauschender Mittel am Steuer gesessen hatte. Ein Drogenvortest verlief positiv. Zudem fanden die Ermittler im Fahrzeug des Mannes geringe Mengen illegaler Betäubungsmittel und stellten diese sicher.

Gegen den 32-Jährigen wurde durch die zuständige Staatsanwaltschaft eine Sicherheitsleistung wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz in Höhe von 500 Euro angeordnet.

Der Mann wurde anschließend zur Blutprobenentnahme ins Krankenhaus gebracht. Die Fahrzeugschlüssel wurden von der Polizei sichergestellt.

Mit 1,7 Promille hinters Steuer gesetzt

Auf der A71 in Fahrtrichtung Sangerhausen wurde von der Autobahnpolizei ein mit zwei Personen besetztes Auto kontrolliert. Der Fahrer musste einen Atemalkoholtest machen. Bei dem 36-Jährigen ergab dies einen Wert von 1,7 Promille. Einen Führerschein hatte der Mann offenbar auch nicht. Ob er überhaupt im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, wird nun im Rahmen weiterer Ermittlungen untersucht.

Wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr wurde Anzeige gegen den Fahrer erstattet. Auch der Halter des Pkws, der auf dem Beifahrersitz saß, war nicht mehr fahrtüchtig, verweigerte aber einen Atemalkoholtest. Gegen ihn wurde ebenfalls Anzeige erstattet.

Nach der Entnahme der Blutprobe beim 36-Jährigen wurde die Weiterfahrt mit der Sicherstellung der Fahrzeugschlüssel unterbunden.