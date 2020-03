Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mit Kleintransporter den kompletten Jagdbergtunnel rückwärts durchfahren

Nach Angaben der Polizei war der Geisterfahrer, ein 33-Jähriger am Steuer eines Kleintransporters, im Jagdbergtunnel in Richtung Dresden unterwegs. Am Ende des Tunnels angelangt, stoppte der Fahrer den Transporter, wendete in einer Pannenbucht und fuhr anschließend die gesamte Strecke durch den Jagdbergtunnel rückwärts. Dadurch brachte der Fahrer andere Verkehrsteilnehmer arg in Gefahr, unter anderem auch die Besatzung eines Streifenwagens der Autobahnpolizei.

Am Ende des Tunnels angekommen, streifte der 33-Jährige mit dem Transporter noch eine Tunnel-Schranke. Dabei entstand Schaden in Höhe von 8000 Euro.

Wenig später konnte die Besatzung des Streifenwagens den Transporter in der Nähe des Jagdbergtunnels stellen. Der 33 Jahre alte Fahrer wurde vorläufig festgenommen. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen, da bei ihm der Verdacht bestand, unter dem Einfluss berauschender Mittel am Steuer gesessen zu haben. Im Transporter saßen noch zwei Mitfahrer, welche als Zeugen verhört wurden.

Die Ermittler der Autobahnpolizei bitten die Verkehrsteilnehmer, welche vom Geisterfahrer im Jagdbergtunnel gefährdet wurden, sich als Zeugen zu melden: 036601/70-0.