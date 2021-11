Mit Kopfhörern im Gleis unterwegs: Zug muss notbremsen, Polizeihubschrauber im Einsatz, zwölf Züge mit Verspätungen

Apolda. Einen großen Polizeieinsatz löste ein 21-Jähriger Sonntagmorgen aus - und dazu gab es weitreichende Folgen für den Bahnverkehr.

Sonntagmorgen informierte die Notfallleitstelle der Deutschen Bahn die Bundespolizei in Erfurt über eine Person im Gleis nahe Niederroßla. Der Triebwagenführer der Regionalbahn 74501 von Weimar in Richtung Halle gab an, dass sich eine schwarz gekleidete Person im Gleis aufhielt, die auf Warntöne nicht reagierte. Daraufhin leitete er eine Notbremsung ein, teilte die Bundespolizei mit.

Polizeihubschrauber im Einsatz

Als der Triebwagenführer ausstieg, konnte er selber niemanden im Gleis feststellen. Mit Unterstützung von Feuerwehr und Landespolizei wurde im Umfeld nach der Person gesucht. Ein Polizeihubschrauber meldete eine Person, die sich nahe der Gleise aufgehalten hatte.

Umgehend eilten die Beamten zu der Stelle und entdeckten einen 21-Jährigen, der sich gerade auf einem am Gleis verlaufenden Feldweg entfernen wollte. Der 21-Jährige gab zu, dass er sich im Gleis aufgehalten, aber den Zug durch die Kopfhörer nicht wahrgenommen hat. Bei der Person wurde ein Atemalkoholwert von 1,28 Promille gemessen.

Zwölf Züge mit Verspätungen

Der Beschuldigte erhielt im Anschluss eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. Die Bundespolizei weist nochmal ausdrücklich auf die Gefahren an Bahnanlagen hin. Oft werden die Geschwindigkeit des Zuges und der Bremsweg völlig unterschätzt. Selbst, wenn ein Lokführer eine sofortige Vollbremsung einleitet, benötigt ein 100 km/h schneller Zug rund 1000 Meter bis zum Stillstand, so die Faustregel. Züge nähern sich heute nahezu lautlos und "können nicht ausweichen". Die Polizei warnt: Seien Sie nicht leichtsinnig, denn dieser Leichtsinn kann Sie Ihr Leben kosten!

Durch diesen Vorfall kam es bei zwölf Zügen zu Verspätungen, da die Strecke auf Grund der Einsatzmaßnahmen von 6.54 bis 8.50 Uhr gesperrt werden musste.

