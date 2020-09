Aus Luftgewehr beschossen - Erneut Katze angegriffen

Eine Hauskatze ist in Apolda mit einer Spitzkugel aus einem Luftgewehr beschossen und verletzt worden. Die Besitzerin aus dem Ortsteil Zottelstedt habe das Projektil selbst aus dem Nacken des Tieres entfernt, teilte die Polizei am Dienstag mit. Der traumatisierten Katze gehe es den Umständen entsprechend gut. Vermutlich sei auf sie im Zeitraum vom 28. bis 30. August geschossen worden, hieß es. Vom Täter fehle jede Spur.

Erst am Montag hatte die Polizei über einen Fall von Tierquälerei in Thüringen informiert: Im Kreis Schmalkalden-Meiningen war eine Katze vermutlich erschlagen worden. Zudem gab es in den vergangenen Wochen immer wieder Polizeiberichte über Katzen, die getötet worden waren. Im Kyffhäuserkreis wurde und musste eingeschläfert werden. Im Saale-Orla-Kreis war eine Katze ebenfalls angeschossen und so schwer verletzt worden, dass sie eingeschläfert wurde.

