Mit Sprengstoff beladener Transporter auf Bundesstraße umgekippt

Gersdorf. Auf der B180 ist am Dienstag ein mit vier Tonnen Industriesprengstoff beladener Lkw umgekippt. Anwohner einer Siedlung in unmittelbarer Nähe mussten evakuiert werden.

Auf der Bundesstraße 180 bei Gersdorf (Landkreis Zwickau) ist am Dienstag ein mit vier Tonnen Industriesprengstoff beladener Lkw umgekippt. Auch wenn der Sprengstoff sicher verpackt sei, müssten die Bewohner einer angrenzenden Siedlung evakuiert werden, sagte eine Polizeisprecherin. Betroffen seien rund 120 Menschen. Sie würden mit Bussen in eine Turnhalle in der Nähe gebracht.

Nach der Evakuierung solle der Lkw mit einem Autokran wieder aufgerichtet werden. Bis zum Abschluss der Bergungsarbeiten sei die Bundesstraße 180 im Bereich Gersdorf voll gesperrt.

