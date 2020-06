Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mit über drei Promille im Auto unterwegs

In Schmalkalden hat sich ein Paar, das völlig betrunken mit dem Auto unterwegs war, viel Ärger eingehandelt. Wie die Polizei am Samstag informierte, hätten Zeugen beobachtet, wie die beiden am Freitagabend in Schlangenlinien durch Schmalkalden fuhren. Außerdem konnten sie beobachten, dass bei einem kurzen Stopp die Frau den Mann als Fahrer ablöste.

Kurze Zeit später stoppte die Polizei das Auto, wo nun wiederum der Mann am Steuer saß. Ein Atemalkoholtest habe bei ihm einen Wert von über 3 Promille ergeben. Die Polizei konnte auch die ehemalige Begleiterin des Fahrers ausfindig machen. Auch sie habe mehr getrunken gehabt, als es zulässig ist und hatte außerdem keine Fahrerlaubnis.

Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt. Ihn erwarte eine weitere Strafanzeige, weil er die Frau fahren ließ, obwohl sie keine Fahrerlaubnis hatte.