Moped-Fahrerin schwer verletzt: Rettungshubschrauber im Einsatz

Sonneberg. Das ist bei dem Unfall in Sonneberg passiert.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei übersah Montagnachmittag eine 17-Jährige bei der Fahrt mit ihrem Leichtkraftrad in Sonneberg einen Skoda. Dessen Fahrer hielt an der roten Ampel in der Köppelsdorfer Straße. Sie fuhr hinten auf, stürzte und verletzte sich schwer.

Mit dem Rettungshubschrauber kam das Mädchen ins Klinikum nach Suhl. Der Skoda musste abgeschleppt werden.

