Moped- und Motorradfahrer bei Unfällen im Kreis Sonneberg schwer verletzt

Steinach/Jagdshof. Bei zwei Unfällen sind im Landkreis Sonneberg ein 15-Jähriger Simson-Fahrer und ein 57 Jahre alter Motorradfahrer schwer verletzt worden.

Am Sonntagabend hat sich ein 15-jähriger Moped-Fahrer bei einem Sturz auf der Landesstraße 1148 schwer verletzt. Laut Polizei war er mit seiner Simson aus Sonneberg kommend in Richtung Steinach unterwegs, als er aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Moped verlor und stürzte. Mit schweren Verletzungen wurde er zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus nach Sonneberg gebracht.

Ähnliches ereignete sich kurze Zeit zuvor auf der Landesstraße 2661. Hier war ein 57-Jähriger von Jagdshof in Richtung Sonneberg unterwegs. In einer Linkskurve verlor er vermutlich die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte über seinen Lenker, so dass er sich ebenfalls schwere Verletzungen zuzog und ins Krankenhaus gebracht wurde.

