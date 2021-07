Mopedfahrer bei Unfall in Unterweißbach schwer verletzt

Unterweißbach Bei einem Unfall in Unterweißbach wurde ein Mopedfahrer schwer verletzt.

Ein 29-Jähriger wurde am Dienstag bei einem Unfall in Unterweißbach im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt schwer verletzt. Wie die Polizei am Mittwoch informierte, habe eine 23-jährige Autofahrerin beim Rangieren auf Höhe einer Grundstückseinfahrt den 29-Jährigen mit seinem Moped übersehen und stieß mit diesem zusammen.

Der 29-Jährige stürzte und verletzte sich schwer. Er kam zur Behandlung ins Krankenhaus nach Saalfeld. An seiner Simson seien keine Versicherungs-Kennzeichen angebracht und er sei auch nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis gewesen. Ein Atemalkoholtest habe bei ihm einen Wert von 0,6 Promille ergeben. Er musste daraufhin eine Blutprobe abgeben. Der Moped-Fahrer sowie die Auto-Fahrerin erhielten eine Anzeige.