Mopedfahrer nach Kollision mit Auto und Bus verletzt in Klinik

Neuhaus am Rennweg. Ein Mopedfahrer ist bei einem Unfall in Südthüringen verletzt worden. Er war erst mit einem Auto und anschließend noch mit einem Bus kollidiert.

Ein 16-jähriger Mopedfahrer ist am Montagmorgen bei einem Unfall in Neuhaus am Rennweg (Landkreis Sonneberg) verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte er gegen 7.20 Uhr in der Lichtetalstraße im Ortsteil Lichte offenbar ein verkehrsbedingt haltendes Auto vor sich übersehen. Der 16-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den Pkw auf. Nach dem Zusammenstoß geriet er auf die Gegenfahrbahn, wo er mit einem entgegenkommenden Bus kollidierte.

Der 16-Jährige verletzte sich dabei und kam ins Krankenhaus. An allen Fahrzeugen entstand Sachschaden.

